Animali, Giordano (Mars): “Per 50% dei pet parent viaggiare con animali è difficile”

(Adnkronos) – “Il 50% dei per parent” del campione preso in esame dalla ricerca realizzata da Swg per Mars, “vorrebbe viaggiare con i propri animali ma incontra numerose difficoltà legate alla logistica e alla gestione dell’animale fuori casa. Abbiamo creato un Pet Portal Hub, in collaborazione con Tripadvisor, per offrire ai pet parent informazioni utili e concrete per organizzare le vacanze con il proprio amico a quattro zampe”. Così Sara Giordano, Marketing director Mars Pet nutrition South Europe, commentando il lancio della piattaforma promossa da Cesar, marchio di pet food di Mars e presentata a Milano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)