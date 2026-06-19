Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News 19 Giugno 2026 15:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace Video News Cozzoli: (ADS) : “Innovazione tecnologica nostra sfida per autostrade più sicure e moderne” Video News Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro Video News Energia, BaxEnergy presenta il primo Piano Industriale Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.8 ° C 36.5 ° 35.3 ° 31 % 1.3kmh 11 % Ven 34 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Mar 38 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Aiom: “90% oncologi usa accesso precoce a terapie, rimane nodo burocrazia” Primo Piano Ancora caldo africano, bollino rosso per il weekend in Toscana Salute e Benessere Al via ‘la Carovana d’argento’, progetto itinerante di Komen Italia per donne over 74 Sport nazionale Falsa notizia sulla morte del papà di Messi, si dimette giornalista che lo ha annunciato in tv Salute e Benessere Pinto: “Immunoterapia ha cambiato storia, sfida è guarire sempre più pazienti” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video news Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai”