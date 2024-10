ComoLake 2024, Barberio: “Confronto e cooperazione alla base del processo di trasformazione digitale delle società”

(Adnkronos) – “Questa seconda edizione si conferma un punto d’incontro autorevole e internazionale tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. Un paradigma importante perché l’intero processo di trasformazione digitale delle nostre società presuppone il confronto e la cooperazione tra questi grandi soggetti. ComoLake 2024 vuole quindi rinnovare questa piattaforma per far sì che il dialogo sia la base di partenza per affrontare il futuro con tutte le soluzioni tecnologiche e normative che si stanno concretizzando in questo momento”. Così Raffaele Barberio, ideatore e direttore ComoLake, a margine della prima giornata di ‘LakeComo 2024’, la conferenza internazionale nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)