ComoLake 2024, Lio (Accenture Italia): “Lanciamo  Learn Vantage, piattaforma per sviluppare competenze digitali”

(Adnkronos) – “Abbiamo avuto il piacere di annunciare oggi un’iniziativa che vede l’Italia coinvolta in qualità di paese pilota in Emea. Si tratta di Learn Vantage, la nostra piattaforma per la creazione di competenze legate ai temi del digitale e dell’intelligenza artificiale”. Lo afferma Teodoro Lio, amministratore delegato di Accenture Italia, a margine della seconda giornata di ‘LakeComo 2024’, la conferenza internazionale nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani e alla quale prendono parte istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)