Con ribociclib -28.5% sul rischio relativo di recidiva in donne con tumore della mammella ormonosensibile precoce

(Adnkronos) – De Laurentiis (Pascale), approvata dall’Ema questa terapia orale usata per tre anni in combinazione con quella endocrina adiuvante riduce anche del 34% le recidive in pazienti senza metastasi ai linfonodi ascellari. A dimostralo l’aggiornamento dello studio Natalee presentato a Esmo 2024. Coco (Novartis): Obiettivo principale è trovare soluzioni terapeutiche sempre più innovative. Novartis è impegnata in ambio di ricerca clinica con più di 240 studi clinici ogni anno”.—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)