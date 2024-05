Congresso Sio, La Mantia (Policlinico S. Marco): “IL-5 svolge ruolo centrale in genesi rinosinusite cronica con poliposi nasale”

(Adnkronos) – "Dalle ultime ricerche, soprattutto nel congresso che si sta sviluppando in questi giorni a Bergamo, sono emersi dati molto importanti su fattori genetici dell’interleuchina 5. Ne consegue, quindi, che l'interleuchina 5 svolge un ruolo centrale nella genesi di questo tipo di infiammazione (CRSwNP)”. Lo ha detto Ignazio La Mantia, direttore Uoc di Otorinolaringoiatria dell’Azienda universitaria ospedaliero Policlinico – S. Marco, in occasione del 110° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale – Sio, in svolgimento a Bergamo dal 22 al 25 Maggio 2024, negli spazi della Fiera di Bergamo, il cui tema è “Il Futuro in ascolto”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)