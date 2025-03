Cosmetica, Zoppas (Ice): “Export del settore in crescita, +11,4% nel 2024”

(Adnkronos) – L’export della cosmesi italiana “è un settore in crescita, dal 2022 al 2023 è cresciuto di circa venti punti percentuali e nel 2024 di altri 11,4 punti percentuali. È quindi una di quelle locomotive che hanno consentito al Made in Italy italiano di non essere penalizzato dai settori in calo, come l’automotive”. Parole di Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, intervenuto alla 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, in svolgimento al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano fino al 23 marzo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)