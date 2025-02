Cosmoprof Worldwide Bologna, Calzolari (BolognaFiere): “Fiere sono vetrine e strumento di politica industriale a supporto dei distretti”

(Adnkronos) – “Per il comparto della cosmesi italiana credo sia, oltre che un appuntamento importante, anche un partner per la crescita e l’affermazione dei nostri distretti di eccellenza, che caratterizzano la forza dei nostri prodotti nel mondo. Inoltre, i numeri di crescita del comparto vanno di pari passo con i numeri di crescita della Fiera. Si tratta, quindi, di un sodalizio importante. Ció che sosteniamo sempre è che le fiere servono a questo: sono delle vetrine, ma soprattutto sono uno strumento di politica industriale a supporto dei distretti”. Sono le parole di Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)