Cybesec Expo, Iezzi: “Evoluzione attacchi informatici aumentano livello attenzione aziendale”

(Adnkronos) – "L'evoluzione e l'incremento degli attacchi informatici ha aumentato il livello di sensibilità e di attenzione di tutte le aziende sui rischi di impatti legati agli attacchi e anche le normative daranno un contributo estremamente importante". Lo ha detto Pierguido Iezzi, Strategic Business Director Tinexta Cyber, in occasione del convegno intitolato ‘Cyber e Difesa Nell’Attuale Scenario Geo-Strategico’, nel contesto della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)