Cybsec Expo, Aresi (Cybersec Services): ‘Ultimate SecureBox è dispositivo e portale web, molti i servizi per piccola impresa’

(Adnkronos) – “La nostra soluzione ed è Ultimate SecureBox è una soluzione che ha un aspetto di componente fisica, in quanto è un dispositivo, ma è anche un portale web dove ci sono diversi servizi proprio per la piccola impresa”. Così, Alessandro Aresi, general manager di Cybersec Services, a margine della seconda giornata della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)