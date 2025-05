Economia, Capasa (Cnmi): “Moda molto apprezzata nei paesi del Golfo”

(Adnkronos) – “La moda è molto presente e molto apprezzata nei paesi del Golfo. Questa è un’occasione per rafforzare i legami che già esistono, che già sono forti tra tutto il nostro made in Italy e quei Paesi che sono grandi consumatori della nostra moda. Quindi ben vengano questo tipo di eventi che mettono insieme due mondi che partecipano già attivamente a un processo di distribuzione dei nostri grandi designer”. Lo ha dichiarato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda italiana, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)