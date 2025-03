Edilizia: ministro Lollobrigida (Masaf), ‘Valorizzare territorio colpito dal sisma’

(Adnkronos) – “Finalmente abbiamo una struttura commissariale efficiente per valorizzare il territorio colpito dal sisma, che porta a casa risultati per le popolazioni colpite dal terremoto”, anzitutto “sul piano umano delle persone, che ne sono state offese” e, successivamente “sul piano economico. Sono le dichiarazioni di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in occasione dell’incontro con la stampa, organizzato presso la sede del Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in cui sono state presentate le iniziative atte a favorire l’utilizzo del legno nell’edilizia nel cantiere edile più grande d’Europa: quello del cratere sisma 2016-2017, nell’Appennino centrale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)