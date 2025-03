Edilizia: Realacci (Symbola), ‘con utilizzo legno si creano posti di lavoro’

(Adnkronos) – “Utilizzare il legno significa creare un circuito, una filiera che produce molti posti di lavoro locale; significa dare stabilità al territorio perché questi boschi non curati e non coltivati sono fonte di incertezza dal punto di vista dell’assetto idrogeologico e significa anche assorbire CO2”. Così, Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, all’incontro con la stampa, organizzato presso la sede del Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in cui sono state presentate le iniziative atte a favorire l’utilizzo del legno nell’edilizia nel cantiere edile più grande d’Europa: quello del cratere sisma 2016-2017, nell’Appennino centrale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)