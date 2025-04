Editoria, Amodio (Alimenta l’Amore): “Libro racchiude storie buone: il ricavato in beneficenza”

(Adnkronos) – “Questo libro racchiude una carrellata di storie molto belle, alcune fanno sorridere, altre fanno pensare, ma sono tutte delle storie buone perché il ricavato del libro, tolte le spese di produzione, va interamente in beneficenza”. Così Silvia Amodio, presidente dell’associazione Alimenta l’Amore, giornalista e fotografa, a margine della presentazione del libro da lei ideato e curato “Il rinoceronte che voleva colorare il mondo e altre storie”, edito da Editrice Consumatori e realizzato per celebrare il decennale di Alimenta l’Amore, progetto promosso da Coop Lombardia, e la sua evoluzione in Associazione, svoltasi presso la Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini a Milano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)