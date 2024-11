Emorragie digestive: boom di iscrizioni al Corso Sied 2024 ‘51 sfumature di rosso’

(Adnkronos) – Delle emorragie digestive si parla molto poco. Eppure si tratta di un evento di grave entità e in aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione, dell’incremento delle fragilità e delle comorbidità e dell’abuso di farmaci potenzialmente lesivi a livello dell’apparato digerente. Per affrontare l’emergenza emorragica la formazione è fondamentale. Con questa mission Sied, Società italiana di endoscopia digestiva, organizza annualmente il Corso nazionale Sied che per l’edizione 2024, ‘Le emorragie digestive, 51 sfumature di rosso’, ha registrato oltre 700 iscrizioni. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)