(Adnkronos) – La capogruppo di Renew Europe nel Parlamento Europeo, Valérie Hayer, si rammarica del fatto che i centristi italiani, divisi tra Azione e la lista Stati Uniti d'Europa, non siano riusciti a superare la soglia di sbarramento alle elezioni europee, senza inviare dunque alcun eurodeputato per la legislatura 2024-29. Per la politica francese, "uniti siamo più forti".