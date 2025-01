EY affronta il tema della fiscalità all’EY Tax Update 2025

(Adnkronos) – Si è svolta a Milano l’iniziativa ‘EY Tax Update 2025 Riforma fiscale: sfide e opportunità per le imprese’, organizzata da EY, azienda leader nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, transaction e advisory. In collaborazione con esperti del settore, l’evento ha affrontato i cambiamenti nel rapporto tra fisco e contribuente, la futura riforma IVA e le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie, per poi analizzare le conseguenze fiscali dell’agile working, secondo le raccomandazioni del tavolo di studio Ocse e i recenti trend delle verifiche fiscali a livello domestico e internazionale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)