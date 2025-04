F1, Fittipaldi: “Ferrari può fare bene ma Verstappen, Norris e Piastri in corsa per titolo” – Video

(Adnkronos) – “La Ferrari è in un momento non felicissimo? La Ferrari adesso con Frederic Vassier, che è molto talentuoso, molto capace, e ha grande esperienza, sicuramente a capo della Ferrari può fare bene. Lui ha avuto in Formula 3 e Formula 2 Leclerc e Lewis Hamilton. I due sono molto amici di Frederic. Lui ha fatto questo fantastico colpo, avere Lewis in Ferrari è incredibile. Entrare in Ferrari adesso, dopo sette campionati vinti, può spingerlo a vincere anche in Ferrari. Ha vinto la Sprint Race in Cina, dove è stato fantastico. Ha già mostrato che può vincere in Ferrari”. Ne è convinto l’ex pilota di F1, Emerson Fittipaldi in una intervista all’Adnkronos in occasione dei Laureus Awards. “McLaren? Io sono McLaren, sono di parte, sono contento che Piastri e Lando Norris facciano un campionato di vertice, ma la Ferrari sicuramente ha la capacità e i piloti e il vertice per arrivare nei prossimi due anni a un livello molto competitivo”, ha aggiunto Fittipaldi. “Se Verstappen può ripetersi? La Red Bull è indietro, ma Verstappen è un genio. Verstappen è molto veloce. Il Gp in Brasile l’anno scorso, io ero a San Paolo. Bagnato, asciutto, bagnato, asciutto. Lui, era dietro ma ha vinto. Lui ha un talento incredibile. Ci sono tre piloti che possono vincere il Mondiale quest’anno: Verstappen, Norris e Piastri. Sono i miei tre favoriti”. Nella nuova F1 un Gp tra Imola e Monza potrebbe saltare. “Io spero che continuino entrambi, perché l’Italia ha la passione per la Formula 1, è come il Brasile. Calcio e Formula 1. Imola e Monza, sono due Gp storici, due circuiti bellissimi, speriamo che continuino. Ma c’è una domanda altissima di F1, tanti paesi del mondo chiedono di averla. È difficile per Stefano Domenicali. Lui sta facendo un grandissimo lavoro perché la Formula 1, con Liberty Media, sta volando in tutto il mondo. Paesi come l’Arabia, la Cina, in tutti i continenti piace la Formula 1. Io ho amici arabi che sono appassionati di Formula 1. Fa un bel lavoro”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)