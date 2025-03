Farmaci: ok di Aifa a rimborsabilità tirzepatide per controllo diabete 2

(Adnkronos) – Nel nostro Paese sono circa 4,5 milioni le persone con il diabete di tipo, più del 90% dei casi di diabete diagnosticati sono rappresentati dalla forma di tipo 2, in aumento in tutto il mondo, Italia inclusa. Non solo, si stima che poco più di 1 paziente su 2 sia aderente alla cura suggerita. Una risposta concreta alle esigenze dei pazienti arriva da Aifa che ha approvato la rimborsabilità di tirzepatide di Lilly, il primo e fino ad oggi unico farmaco di una nuova classe terapeutica, agonista recettoriale di Gip e Glp-1. Il farmaco, inserito in Nota 100, può essere prescritto dagli specialisti e dai medici di Medicina generale. Un passo avanti nella terapia del diabete di tipo 2, con un miglioramento del profilo di cura, personalizzazione della terapia e minor ricorso a terapie più complesse e pronto soccorso. È quanto emerso oggi a Roma in occasione della conferenza stampa ‘Diabete di tipo 2: investire in salute, tra accesso all’innovazione ed efficienza del Ssn, è la sfida per il futuro’, promossa da Lilly. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)