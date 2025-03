Fecondazione, Pellicer (Ivi): “Sostenere le coppie nell’accesso a tecniche Pma più efficaci”

(Adnkronos) – Le tecniche di Pma, procreazione medicalmente assistita non sono “uguali” e danno “risultati diversi. Solo per il 32,5% dei centri di secondo e terzo livello, in Italia, ha eseguito più di 500 cicli contro una media europea del 50,1%. Per colmare questo gap è importante l’informazione, l’educazione, ma anche l’aiuto economico alle coppie per garantire che accedano al trattamento più moderno ed efficace nei centri pubblici o privati convenzionati”. Così Antonio Pellicer, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia all’Università di Valencia, fondatore di IVI, Istituto valenciano di infertilità, commenta i dati della Relazione 2024 sullo stato di attuazione della legge 40/2004 in materia di Pma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)