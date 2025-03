Fimiani (Unione Industriali Napoli): “Le nuove lauree specialistiche forniscono competenze in linea con le esigenze del mercato”

(Adnkronos) – In Campania viviamo un paradosso: da un lato, tante aziende cercano talenti; dall’altro, molti giovani faticano a trovare lavoro. Questo accade perché c’è un disallineamento tra le competenze acquisite e quelle richieste dalle imprese. Stiamo lavorando con scuole e centri di eccellenza per adattare i percorsi di studio alle reali esigenze del mercato. Cosi come sta facendo la Luiss”

Cosi Giancarlo Fimiani, Vicepresidente per la Valorizzazione del Capitale Umano, Innovazione, Ricerca & Sviluppo e Università presso l’Unione Industriali Napoli durante l’evento Muoversi nelle professioni e sul territorio, promosso dalla Luiss e dedicato alle Lauree Magistrali dell’Ateneo —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)