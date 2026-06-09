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Forum Pa, ecco Ettore: il robot umanoide che fa la guida nei musei﻿

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Si chiama Ettore, è alto 1 metro e 30 e si muove con una certa disinvoltura. Sa ballare, saluta, e cammina speditamente. È il robot umanoide presentato al Forum Pa da un team dell’Università degli studi internazionali di Roma Unint guidato da Domenico Daniele Bloisi, che insegna Intelligenza artificiale. Anche se al Forum obbedisce ai comandi, attraverso un semplice smartphone, Ettore è in grado di svolgere 29 gradi di libertà. “È un prodotto che ci permette di inserire, in prospettiva, l’intelligenza artificiale come Gemini o ChatGpt all’interno di un corpo, il nostro obiettivo è arrivare a phisical Ai, ovvero una intelligenza artificiale in grado di interagire con l’uomo fisicamente, una intelligenza artificiale con gambe e braccia. Questo sarà il prossimo step”, sottolinea Bloisi intervistato dall’Adnkronos nell’ambito della manifestazione Forum Pa. “Attualmente lo utilizziamo come robot guida all’interno dei musei, essendo in grado di illustrare tutte le opere esposte”

© Riproduzione riservata

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