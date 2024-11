Forum risorse umane, Ariotti (Ncore Hr): “Nostra tecnologia orchestra dialogo tra candidati e azienda”

(Adnkronos) – “Il ruolo di Ncore Hr è quello di portare la tecnologia che permette di orchestrare il dialogo tra candidati, hr e manager. In questo contesto ci sono delle sfumature che toccano diversi temi tra cui la inclusività e l’analisi di una serie di informazioni che il candidato possiede non solo esclusivamente all’interno del proprio CV, come le soft skills”. Parole di Enrico Ariotti, ceo & co-founder Ncore Hr Ncore Hr, tra i protagonisti del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, che anche per il 2024, a Milano, ha riunito i professionisti del settore risorse umane in un incontro dedicato ai temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica. Tema del 2024 ‘Integrability’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)