Forum risorse umane, Indelli (Giunti Psychometrics Italia): “Sicurezza psicologica fattore chiave per gestione generazionale”

(Adnkronos) – “Stiamo contribuendo all’innovazione in ambito hr lavorando sulla sicurezza psicologica, con un focus specifico sulle diverse generazioni. Ad oggi sono quattro le generazioni che sono al lavoro nelle nostre organizzazioni. La sicurezza psicologica diventa un fattore chiave per la gestione generazionale, perché solo quando le persone si sentono a proprio agio all’interno delle aziende e a chiedere aiuto, riescono ad attivare performance eccellenti”. Così Giorgia Indelli, senior account manager di Giunti Psychometrics Italia, intervenendo, a Milano, in occasione del Forum Risorse Umane 2024 di Comunicazione italiana. L’atteso appuntamento, alla XVI edizione, è dedicato ai professionisti del People management, ai decision maker e agli innovatori del settore risorse umane. Un incontro che quest’anno ha come tema ‘Integrability’, un concetto che stimola spunti di riflessione sui temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)