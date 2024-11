Forum risorse umane, Oliboni (Hermes Consulting): “Nostro intervento sistemico aiuta innovazione aziendale”

(Adnkronos) – “La nostra azienda ha un sistema di lavoro che porta avanti da circa vent’anni, che è l’intervento sistemico sulle aziende per l’innovazione e il cambiamento. Perciò il nostro lavoro principale è quello di portare questo sistema, chiamato Iris – implementazione rigenerativa delle strategie – all’interno delle organizzazioni per ottenere un engagement, una qualità di vita delle persone e il successo del business nelle aziende”. Così Daniela Oliboni, amministratrice unica di Hermes Consulting, intervenendo a Milano al Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana 2024, l’appuntamento annuale per i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane. Tema della XVI edizione ‘Integrability’, un concetto che simboleggia l’equilibrio pratiche della gestione del personale e nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle evoluzioni nel mondo del lavoro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)