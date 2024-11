Forum risorse umane, Piccinelli (Sap Concour): “Introduciamo evoluzioni in ambito Ai per automazione processo di nota spese”

(Adnkronos) – “Sap Concour supporta il processo di evoluzione nell’ambito delle risorse umane sotto diversi aspetti: siamo un tool tecnologico e stiamo introducendo delle evoluzioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale che consentano ai dipendenti di gestire questo processo in modo totalmente flessibile e consentire alle aziende di mantenere un controllo su quella che è la policy aziendale. Questo dovrebbe portare i dipendenti, i viaggiatori e i manager a concentrarsi sui processi strategici e gestire in modo automatizzato il processo di nota spese”. È il commento di Andrea Piccinelli, head of Sap Concour Italia, intervenuto in occasione del Forum Risorse Umane 2024 di Comunicazione italiana. Un’edizione la sedicesima, che ha visto gli attori del settore hr confrontarsi su sfide e opportunità legate al mondo del lavoro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)