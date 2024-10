G7: Ancona capitale europea per salute del cervello

(Adnkronos) – La salute del corpo parte dal cervello, e un cervello sano è la base per prevenire anche molte malattie somatiche per questo è fondamentale che mondo sanitario, politico e istituzionale, ma anche tutta la popolazione generale siano coinvolti per migliorare la qualità della vita. E’ l’invito degli esperti che hanno partecipato all’evento Extra G7 Salute, ‘Dare priorità alla salute del cervello: un imperativo globale per la salute pubblica’, organizzato da Ean, European academy of neurology, in collaborazione con Sin, Società italiana di neurologia e con la Strategia italiana per la salute del cervello, ad Ancona che ha ricevuto, nell’occasione, il riconoscimento di Capitale europea per la salute del cervello.

