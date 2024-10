G7, la neurologa Leonardi: “40% delle demenze può essere prevenuto migliorando lo stile di vita”

(Adnkronos) – L’esperta ‘Possiamo parlare di salute del cervello perché la ricerca ha dimostrato che siamo in grado di prevenire ciò che una volta era considerato inevitabile, come l’invecchiamento e il declino cognitivo’“L’Italia, insieme a Svizzera, Norvegia, Finlandia e altri tre Paesi europei, ha deciso di adottare una strategia nazionale per promuovere la salute del cervello”. Così Matilde Leonardi, direttore della neurologia all’Istituto Besta di Milano e membro del consiglio della Società italiana di neurologia (Sin) e della European academy of neurology (Ean), ad Ancona, città nominata capitale europa della salute del cervello, all’Adnkronos Salute, spiega il perché di una giornata nell’ambito del G7 per i ministri della salute. “Possiamo parlare di salute del cervello perché la ricerca ha dimostrato che siamo in grado di prevenire ciò che una volta era considerato inevitabile, come l’invecchiamento e il declino cognitivo – afferma Leonardi – La ricerca ci dice che il 40% delle demenze può essere prevenuto grazie ad attività come lo sport, mantenere relazioni sociali, seguire una buona dieta, camminare ogni giorno, tenere sotto controllo la pressione e il diabete, e avere relazioni positive con gli altri. ”—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)