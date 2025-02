Generali torna a Sanremo: per la terza volta consecutiva racconta il Festival dal ‘balconcino Generali’

(Adnkronos) – Per il terzo anno consecutivo, Generali è partner del Festival di Sanremo. Anche questa 75esima edizione della kermesse, dunque, è raccontata dalla prospettiva privilegiata del ‘balconcino Generali’, stavolta dalla voce dell’attrice Caterina Ferioli. Generali non solo propone collegamenti in diretta durante il ‘Prima Festival’ ma è presente anche sui social e con lo spot dedicato a ‘Generali Partner di Vita’ su Rai 1 e Rai Premium dal 10 al 15 febbraio.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)