(Adnkronos) – Due giovani palermitani si trovano in queste ore in caserma, interrogati perché sospettati di avere un ruolo nel triplice omicidio di stanotte a Monreale, in provincia di Palermo. Nella sparatoria seguita a una lite sono morti tre giovani. Gli aggiornamenti dell’inviata Elvira Terranova —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)