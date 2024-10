Global Welfare Summit, Capone (Ugl): “La previdenza complementare va stimolata”

(Adnkronos) – “L’allungamento dell’aspettativa di vita e l’inverno demografico impongono delle riflessioni profonde, soprattutto per quanto concerne le pensioni. E’ fatto noto che l’Inps probabilmente entrerà in difficoltà. La previdenza complementare va stimolata e bisogna riuscire ad ottenere una maggiore adesione dei lavoratori”. Lo ha detto Paolo Capone, segretario generale Ugl, a margine del ‘Global Welfare Summit’, il più importante evento sul welfare globale in Italia, in svolgimento a Villa Miani a Roma, organizzato da Italian Welfare e patrocinato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)