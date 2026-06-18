GNL e BioGNL, consumi in crescita nel 2025: il settore navale spinge il mercato Video News 18 Giugno 2026 09:37 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Maturità 2026, temi di italiano: dall’Assemblea Costituente al discorso di Saragat, Pavese e Video News Telemarketing Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Ucraina colpisce la raffineria di Mosca, l’attacco con droni Video News Trump firma l’accordo Iran-Usa alla cena di Versailles. Macron: “Bravo” – Video Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 26.4 ° C 26.7 ° 25.6 ° 53 % 0.6kmh 5 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 40 ° Lun 40 ° Ultimi articoli Cronaca I medici toscani conquistano i PediaGames: è loro la vittoria nazionale Italia Mondo Ultimo, un palco da 140 metri per il concerto evento a Tor Vergata Salute e Benessere Farmaceutica: 80 anni di Bms in Italia, 42 molecole in sviluppo e 120 studi clinici in corso Cultura ed Eventi Riapre il Museo di Geologia e Paleontologia di Firenze: spazi rinnovati e inclusivi grazie ai fondi del PNRR Motori A Milano la terza edizione dei Dealer Awards SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Maturità 2026, temi di italiano: dall’Assemblea Costituente al discorso di Saragat, Pavese e Video News Telemarketing Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video news Video News Maturità 2026, temi di italiano: dall’Assemblea Costituente al discorso di Saragat, Pavese e Video News Telemarketing Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’