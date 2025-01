Graffigna (Unicatt): “Consumatori spesso traditi dai claim, il caso del ‘senza olio di palma'”

(Adnkronos) – “Manca una visione complessa di che cosa voglia dire una sostenibilità, quindi sostenibilità nelle sue diverse sfaccettature, non soltanto quella ambientale ma anche quella economica, sociale e soprattutto sostenibilità nelle diverse fasi del processo e della filiera”. Lo ha detto Guendalina Graffigna, professore ordinario di Psicologia dei Consumi e della Salute presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza intervenuta a Bologna a Marca 2025 alla presentazione del Progetto “Nutrizione Sostenibile e Lotta agli Sprechi” lanciato da Cittadinanzattiva in collaborazione con il Centro di Ricerca EngageMInds HUB dell’Università Cattolica ed il supporto non condizionato dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)