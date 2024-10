Happy Ageing, a Roma la terza edizione degli Stati generali dell’invecchiamento attivo

(Adnkronos) – L’immunizzazione degli over 65 è stata al centro della terza edizione degli Stati generali dell’invecchiamento attivo “Longevità: conquista, rischi e opportunità”, promossa a Roma da Happy Ageing – Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo. Esperti del settore si sono confrontati su come invecchiare in salute e sull’importanza della prevenzione tramite la vaccinazione, in particolare contro il virus respiratorio sinciziale, un virus molto pericoloso per gli anziani e per il quale è da poco disponibile un vaccino. Tuttavia questa vaccinazione non è stata ancora inserita nel Calendario vaccinale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)