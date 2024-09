Hydrogen Expo, De Gianni (TecnoGen): “Nostro il primo gruppo elettrogeno da 100 kVA al 100% ad idrogeno”

(Adnkronos) – “Siamo qui a Hydrogen Expo per presentare il nostro gruppo elettrogeno da 100 kVA, il primo gruppo elettrogeno al mondo con un motore che usa il 100% di idrogeno ed è un motore a combustione interna”. Lo ha detto Domenico De Gianni, vicepresidente TecnoGen, a margine della seconda delle tre giornate di Hydrogen Expo, la più grande fiera italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, giunta alla sua terza edizione e in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024. La kermesse è organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)