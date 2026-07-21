Iannatuoni (Assimefac), “Prevenzione e diagnosi precoce al centro della medicina di famiglia” Video News 21 Luglio 2026 13:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Chirurgia: Anania (Sice), ‘Puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva’ Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Medicina: Cuda (Siaf), ‘Audiologia e foniatria complementari a otorinolaringoiatria’ Video News Salute mentale, Perri (Aipa): ‘La psicologia analitica aiuta a ritrovare equilibrio e identità’ Video News Macri (Siomi), “Medicina integrata, un approccio multidisciplinare alla cura” Video News Ruggeri (Simce), “Obiettivo medicina certificativa è coniugare clinica, norme e sicurezza” Video News Trombelli (Sidp), “Parodontite può portare a perdita denti, serve più prevenzione” Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video News Casella (Sitd), “Dipendenze sono malattia, essenziali informazione e cure integrate” Video News Pistis (Sif), “Il farmaco è anche terapia genica e biologica, serve uso corretto” Video News Buzzetti (Sid), “Diabete malattia metabolica con complicanze cardio-renali e vascolari” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.3 ° C 37.6 ° 35.1 ° 42 % 2.7kmh 75 % Mar 36 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 35 ° Ultimi articoli Tecnologia Il James Webb svela le fabbriche di polvere cosmica nell’Universo primordiale Tecnologia DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027 Finanza Bce, esperti avvertono: “Eurozona debole, c’è rischio recessione” Lavoro TH Group-Albergo Etico: alleanza per cambiare modello ospitalità Italiana Lavoro Ai sostituirà i professori universitari? La risposta a Roma con Pavel Pevzner, ‘padre’ della bioinformatica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Chirurgia: Anania (Sice), ‘Puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva’ Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Medicina: Cuda (Siaf), ‘Audiologia e foniatria complementari a otorinolaringoiatria’ Video news Video News Chirurgia: Anania (Sice), ‘Puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva’ Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Medicina: Cuda (Siaf), ‘Audiologia e foniatria complementari a otorinolaringoiatria’