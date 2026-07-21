Salute mentale, Perri (Aipa): ‘La psicologia analitica aiuta a ritrovare equilibrio e identità’ Video News 21 Luglio 2026 13:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Chirurgia: Anania (Sice), ‘Puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva’ Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Medicina: Cuda (Siaf), ‘Audiologia e foniatria complementari a otorinolaringoiatria’ Video News Macri (Siomi), “Medicina integrata, un approccio multidisciplinare alla cura” Video News Ruggeri (Simce), “Obiettivo medicina certificativa è coniugare clinica, norme e sicurezza” Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video News Casella (Sitd), “Dipendenze sono malattia, essenziali informazione e cure integrate” Video News Pistis (Sif), “Il farmaco è anche terapia genica e biologica, serve uso corretto” Video News Buzzetti (Sid), “Diabete malattia metabolica con complicanze cardio-renali e vascolari” Video News Carrieri (Siu), ‘Prevenzione e formazione al centro dell’urologia’ Video News Carucci (118), ‘Formare i cittadini al primo soccorso può fare la differenza’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.3 ° C 37.6 ° 35.1 ° 42 % 2.7kmh 75 % Mar 36 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 35 ° Ultimi articoli Tecnologia Il James Webb svela le fabbriche di polvere cosmica nell’Universo primordiale Tecnologia DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027 Finanza Bce, esperti avvertono: “Eurozona debole, c’è rischio recessione” Lavoro TH Group-Albergo Etico: alleanza per cambiare modello ospitalità Italiana Lavoro Ai sostituirà i professori universitari? La risposta a Roma con Pavel Pevzner, ‘padre’ della bioinformatica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Chirurgia: Anania (Sice), ‘Puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva’ Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Medicina: Cuda (Siaf), ‘Audiologia e foniatria complementari a otorinolaringoiatria’ Video news Video News Chirurgia: Anania (Sice), ‘Puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva’ Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Medicina: Cuda (Siaf), ‘Audiologia e foniatria complementari a otorinolaringoiatria’