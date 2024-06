ICCH porta imprese e istituzioni a confronto sui grandi eventi come opportunità di crescita

(Adnkronos) – "Come creare ricchezza culturale ed economica attraverso i grandi eventi? E qual è il ruolo della comunicazione strategica nell'era digitale?

Questi solo alcuni dei quesiti al centro dell’evento ‘Grandi eventi – Una ricchezza culturale ed economica per il Paese” in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine organizzato dall’International Corporate Communication Hub a Roma. Al centro del confronto tra diversi protagonisti del mondo delle imprese e delle istituzioni la rilevanza economica dei grandi eventi che attraggono investimenti, stimolano il turismo e incrementano la visibilità, oltre ad attivare la cittadinanza e il tessuto sociale rafforzando la cultura comune del luogo che li ospita." —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)