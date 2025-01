Ict, De Santis (Confindustria): “Importante investire in ricerca e sviluppo”

(Adnkronos) – “Ci sono dati che ci fanno essere ottimisti: l’anno scorso l’Italia è stata il quarto paese esportatore al mondo superando il Giappone”. Lo ha detto Francesco De Santis, vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo di Confindustria, a margine della presentazione della seconda edizione dello studio “Ricerca e Innovazione ICT in Italia”, realizzata da Anitec-Assinform in collaborazione con Apre, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)