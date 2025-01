(Adnkronos) – “Stiamo lavorando sul calcolo quantistico con la possibilità di aumentare enormemente la potenza di calcolo”. Sono le parole di Tommaso Calarco, professore del dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” presso l’università di Bologna

intervenuto nel corso della presentazione della seconda edizione dello studio “Ricerca e Innovazione ICT in Italia”, realizzata da Anitec-Assinform in collaborazione con Apre, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)