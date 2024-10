Imprese, Gelmini: “Formazione, innovazione e decarbonizzazione per crescere”

(Adnkronos) – “È fondamentale per questo Paese tornare a crescere con maggiore incisività. La Lombardia è una realtà molto attiva e vitale, compito della politica è puntare sull’innovazione, sulla decarbonizzazione dalla parte dell’impresa, e dunque senza perdere posti di lavoro, e sulla formazione. Questi sono gli elementi per tornare a crescere”. Con queste parole la senatrice Mariastella Gelmini è intervenuta in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)