Innovative lenti intraoculari ICL valida alternativa a intervento laser

(Adnkronos) – Le innovative lenti intraoculari ICL, posizionate dietro l’iride, correggono definitivamente miopia, astigmatismo, ipermetropia. Si tratta di lentine in collamero – materiale gelatinoso di altissima tecnologia – che vengono posizionate tramite un piccolo intervento dietro l’iride. Una volta inserite, queste piccole lenti risultano invisibili e impercettibili e garantiscono una qualità visiva altissima. Con un tasso di soddisfazione che raggiunge il 99,4%, le ICL si configurano come un’opzione ideale, anche per coloro che presentano problematiche oculari specifiche che possono limitare le alternative chirurgiche. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)