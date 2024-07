(Adnkronos) – Alla Camera dei Deputati Iren ha presentato ‘RigeneRare’, il nuovo Hub per il recupero di materie prime e metalli preziosi indispensabili per la transizione digitale e quella green. Presenti alla conferenza stampa il presidente esecutivo del Gruppo Iren Luca Dal Fabbro, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri Renato Loiero. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)