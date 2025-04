(Adnkronos) – Expo 2025, inaugurato a Osaka il Padiglione Italia; Manageritalia compie 80 anni: una storia di leadership, visione e innovazione per il futuro del Paese; Cdp, 2024 anno record per utile netto: pari a 3,3 mld di euro; Referendum: al via a Milano ‘Futura 2025’ di Cgil; Inps, riforma della Disabilità, prime valutazioni. Sharing mobility, cresce il carpooling aziendale nel 2024

Salvaguardia degli oceani, 'Reef Builders' di Sheba arriva su Prime Video