Lagalla: ” Palermo, proficua collaborazione tra il Comune e l’Autorità Portuale”

(Adnkronos) – Al 6° Convegno “Noi, il Mediterraneo, svoltosi a Palermo, il Sindaco Roberto Lagalla ha ricordato l’ottimo lavoro svolto in questi anni da Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale. Il sindaco ha anche evidenziato l’ottimo e positivo rapporto di collaborazione tra l’AdSP del mare di Sicilia Occidentale e lo stesso Comune, nel cooperare affinché Palermo possa fruire le ricadute in termini di turismo ed economia, per la qualità dei servizi offerti ai crocieristi e ai diportisti, che potranno apprezzare sempre più Palermo e la Sicilia tutta. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)