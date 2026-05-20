Lavoro, Fiori (Inail): “Crescono infortuni in itinere e malattie professionali” Video News 20 Maggio 2026 14:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Margiotta (Confsal): “Contratto multimanifatturiero supera frammentazione” Video News Lavoro, Cafà (Cifa): “Nuovo contratto strumento di semplificazione e welfare” Video News Cifa-Confsal, Pizzuti: “Contratto garantisce salario giusto” Video News Ccnl intersettoriale manifatturiero, nuovo contratto per 17 comparti produttivi Video News Lavoro, Dini: “Malattie professionali aumentate del 54% negli ultimi anni” Video News Lavoro, Fiori (Inail): “Crescono infortuni in itinere e malattie professionali” Video News Lavoro, De Luca: “Il Festival del Lavoro è diventato il pensatoio del Paese” Video News Ricerca: Cavallaro (Accademia Eupati), ‘paziente esperto ha bisogno di formazione continua’ Video News Farmaceutica: Roche sostiene con ‘Ricerca Circolare’ la Giornata internazionale degli studi clinici Video News Italia economia n° 20 del 20 maggio 2026 Video News Trasporti: Mascaretti (FI), ‘Sostenibilità passa da innovazione e carburanti a basso impatto’ Video News Ben Gvir tra gli attivisti della Flotilla detenuti e inginocchiati: “Benvenuti in Israele” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 24.3 ° C 25.4 ° 22.6 ° 56 % 2.6kmh 20 % Mer 24 ° Gio 28 ° Ven 29 ° Sab 28 ° Dom 28 ° Ultimi articoli Lavoro Casa: geometri, contributo categoria per rafforzare provvedimento Lavoro Infortuni, Dini (Consulenti lavoro): “Più rischi legati a stress e ansia” Cultura ed Eventi Dai progetti con le scuole alla nuova stagione nel dettaglio: al Teatro della Pergola è tempo di open day Salute e Benessere Sanità, Salutequità: “Revisione prontuario farmaci non tocchi diritti e tasche pazienti” Sport nazionale ‘La Lazio molto più che calcio!’, i giovani incontrano i campioni il 29-30 maggio a Velletri SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Margiotta (Confsal): “Contratto multimanifatturiero supera frammentazione” Video News Lavoro, Cafà (Cifa): “Nuovo contratto strumento di semplificazione e welfare” Video News Cifa-Confsal, Pizzuti: “Contratto garantisce salario giusto” Video news Video News Margiotta (Confsal): “Contratto multimanifatturiero supera frammentazione” Video News Lavoro, Cafà (Cifa): “Nuovo contratto strumento di semplificazione e welfare” Video News Cifa-Confsal, Pizzuti: “Contratto garantisce salario giusto”