(Adnkronos) – “Attracting, engaging e amplified per generare nelle persone desiderio di far parte del cambiamento”. Lo ha detto Jessica Aroni, partner di Logotel, in occasione del Learning Forum di Comunicazione Italiana, a Milano, dedicato alla formazione continua e al benessere. Il primo dei grandi eventi gratuiti della Well Week 2024, il festival itinerante della sostenibilità e del benessere che fa tappa anche a Roma e Napoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)