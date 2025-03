Learning forum: D’Alessandro (Twenix), ‘Imperfetti, ma in continua evoluzione’

(Adnkronos) – “Twenix è una start up di formazione di inglese per le aziende. La nostra forza è l’imperfezione perché Twenix non è perfetta, ma la sua forza è essere in continua evoluzione: il suo formato cambia, cambia la piattaforma e cambia la modalità con cui si fruiscono le lezioni all’interno di altre organizzazioni”. Così Milena D’Alessandro, brand manager Italia di Twenix, presso la sede di Assolombarda, a Milano, dove si è svolta la quarta edizione del Learning forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dove aziende, istituzioni e business school si incontrano e discutono sui temi della formazione aziendale e sulle trasformazioni che la riguardano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)