Learning Forum, Ferrero (Howay): “Micro learning per rendere formazione più fluida senza impatto su carico lavoro”

(Adnkronos) – "Abbiamo rafforzato il nostro comparto di apprendimento con corsi di microlearning: percorsi molto più brevi e altamente concentrati, in cui, nel giro di 4-5 minuti, si apre e si chiude un ciclo di apprendimento. Questo per rispondere alle esigenze delle aziende, che necessitano di integrare la formazione in modo sempre più fluido e flessibile, riducendo al minimo l'impatto sui carichi di lavoro".Parole di Elisabetta Agnese Ferrero, consulente di Howay, intervenuta a Milano alla quarta edizione del Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana in cui aziende, istituzioni e business school si incontrano, interagiscono e discutono sui temi della formazione aziendale e sulle sue trasformazioni.