Learning forum: Gianola (Busuu), ‘Puntiamo su apprendimento ibrido’

(Adnkronos) – “In Busuu, per stare al passo con i tempi, abbiamo deciso di puntare su un modello di apprendimento ibrido, che combina percorsi in auto apprendimento alimentati da Artificial Intelligence con soluzioni più classiche come le lezioni one to one o di gruppo”. Lo dice Giovanni Gianola, business development manager Italy Busuu, a Milano, alla quarta edizione del Learning forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana in svolgimento presso la sede di Assolombarda a Milano. Il Forum è il luogo in cui aziende, istituzioni e business school si incontrano e discutono sui temi della formazione aziendale e sulle trasformazioni che la riguardano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)